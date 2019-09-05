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Задержаны похитители руководителя Сбербанка под Томском


5.9.2019 07:41
Задержаны похитители руководителя Сбербанка под ТомскомФото: novorosinform.org

Мужчина, пропавший в последних числах минувшего августа, был найден живым, информируют представители правоохранительных органов Томской области.

По факту ЧП в городе Стрежевом, где был похищен руководитель местного отделения Сбербанка, уже возбудили уголовное дело. Задержаны несколько человек.

Местонахождение мужчины, который пропал 28 августа сразу после того, как отвел своего маленького ребенка в детский сад, было установлено совместными усилиями сотрудников Следственного комитета, полиции и ФСБ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным агентства "Интерфакс-Сибирь", пропавший ранее без вести руководитель стрежевского филиала Сбербанка был похищен и вывезен в Нижневартовск. Со ссылкой на информированный источник в местной полиции уточняется, что вплоть до 2 сентября потерпевшего насильно удерживали в частном доме. Как пояснил мужчина, злоумышленники требовали от него возврата ранее одолженных денег.

Автор: Злата Богатова

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