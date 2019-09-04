Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровске пьяный мужчина стрелял в детей: ранена шестилетняя девочка

4.9.2019 14:21

Фото: twimg.com



Как заявили представители регионального СУ СКР, 52-летний житель Хабаровска, проживающий на первом этаже жилого дома, разозлился из-за шума, который создавали гуляющие во дворе дети.



По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.



В результате инцидента, случившегося накануне, 3 сентября, в больницу с ранением была доставлена шестилетняя девочка. В отношении мужчины, стрелявшего из пневматического ружья в ребенка на детской площадке, возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".



По версии следствия, злоумышленник, раздраженный тем, что гуляющие под его окнами дети шумят, произвел выстрел в сторону малышей.



Со ссылкой на медиков уточняется, что пострадавшему ребенку уже в полном объеме оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.



В следственном ведомстве пояснили, что стрелявший мужчина, в момент ЧП находившийся в состоянии опьянения, уже задержан. В скором времени суд примет решение о мере пресечения.



Автор: Злата Богатова

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