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В Хабаровске пьяный мужчина стрелял в детей: ранена шестилетняя девочка


4.9.2019 14:21
В Хабаровске пьяный мужчина стрелял в детей: ранена шестилетняя девочкаФото: twimg.com

Как заявили представители регионального СУ СКР, 52-летний житель Хабаровска, проживающий на первом этаже жилого дома, разозлился из-за шума, который создавали гуляющие во дворе дети.

По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.

В результате инцидента, случившегося накануне, 3 сентября, в больницу с ранением была доставлена шестилетняя девочка. В отношении мужчины, стрелявшего из пневматического ружья в ребенка на детской площадке, возбудили уголовное дело по статье "покушение на убийство".

По версии следствия, злоумышленник, раздраженный тем, что гуляющие под его окнами дети шумят, произвел выстрел в сторону малышей.

Со ссылкой на медиков уточняется, что пострадавшему ребенку уже в полном объеме оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни нет.

В следственном ведомстве пояснили, что стрелявший мужчина, в момент ЧП находившийся в состоянии опьянения, уже задержан. В скором времени суд примет решение о мере пресечения.

Автор: Злата Богатова

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