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В России нашлась девочка, пропавшая в 1999 году в Беларуси


3.9.2019 13:41
В России нашлась девочка, пропавшая в 1999 году в БеларусиФото: vk.com

Двадцать лет родители ребенка, потерявшегося в электропоезде Минск - Осиповичи, сохраняли надежду, что девочка найдется.

Лишь минувшим летом Юлия наконец вновь смогла увидеть своих отца и мать.

Девочка пропала 1 октября 1999 году, когда вместе с родителями ехала в электричке. После ее исчезновения родственники несколько суток обходили станции и населенные пункты, расположенные по ходу следования поезда. Родители, пытаясь отыскать дочь, сразу же обратились в милицию, а сами одновременно искали и расспрашивали очевидцев. Но судьба ребенка на протяжении многих лет оставалась неустановленной.

Как информирует МВД Белоруссии, лишь в минувшим летом в дежурную службу пуховичской милиции в Минской области обратился молодой человек из России, который пытался помочь 24-летней знакомой. По словам мужчины, девушка считается сиротой и детство провела в интернате. Позднее ее взяли в приемную семью. Однако у него имеются основания полагать, что она может быть девочкой, которую двадцать лет назад потеряли под Минском.

Молодой человек, узнав о судьбе девушки, которая сохранила воспоминания о том, как потерялась в электричке, искал информацию в Сети. В результате он и обнаружил объявление о пропаже маленькой Юли. Генетическая экспертиза подтвердила предположения этого неравнодушного человека, сообщили в МВД. В конце августа выяснилось, что именно Юлия в 1999 году была потеряна родителями.

К настоящему времени родители уже смогли увидеть дочь, рассказали белорусские милиционеры. Как признались отец и мать Юлии, все эти годы в них жила надежда, что ребенок так или иначе отыщется.

Автор: Злата Богатова

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