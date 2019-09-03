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В Севастополе шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа
3.9.2019 07:01
Фото: bizmast.ru
В Севастополе врачи пытаются спасти жизнь ребенка, который выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.
ЧП случилось на улице Юмашева в Гагаринском районе города.
Шестилетнюю девочку, которая лежала на земле, заметили соседи и сразу же вызвали врачей. Бригада скорой доставила травмированного ребенка в больницу, состояние маленькой пациентки сейчас оценивается как тяжелое.
Как указано на сайте СУ СКР по Крыму, по факту случившегося уже проведена предварительная проверка, по итогам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении матери девочки. Дело в том, что ребенок был оставлен без присмотра - женщина отправилась в тот момент к соседям, чтобы употреблять алкоголь.
Со ссылкой на источники в медицинском учреждении сообщается, что ребенок впал в кому. По данным следственного ведомства, уголовное дело возбудили по статье "оставление в опасности".
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