ИнтерНовости - новости в стране и мире
Трамп: последствия урагана «Дориан» могут превзойти ожидания
Трамп: последствия урагана «Дориан» могут превзойти ожидания
На Багамы обрушился ураган «Дориан»
На Багамы обрушился ураган «Дориан»
Папа Римский опоздал на аудиенцию из-за того, что застрял в лифте
Папа Римский опоздал на аудиенцию из-за того, что застрял в лифте
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Поклонская разводится с мужемПоклонская разводится с мужем
В Калмыкии семья отравилась химикатами, скончался годовалый ребенокВ Калмыкии семья отравилась химикатами, скончался годовалый ребенок
Елизавета ІІ разыграла не узнавших ее туристовЕлизавета ІІ разыграла не узнавших ее туристов
В США выясняют обстоятельства гибели ребенка из РоссииВ США выясняют обстоятельства гибели ребенка из России
На Багамы обрушился ураган «Дориан»На Багамы обрушился ураган «Дориан»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Мастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисераМастер-класс по созданию серёжек-гвоздиков из бисера
Катюша (12) ВстречаКатюша (12) Встреча
Конкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь августа" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Роман в стиле ЮгендРоман в стиле Югенд
Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Калмыкии семья отравилась химикатами, скончался годовалый ребенок


2.9.2019 14:46
В Калмыкии семья отравилась химикатами, скончался годовалый ребенокФото: zachem.com.ua

Следственные органы региона приступили к проверку по факту гибели ребенка.

Как сообщили представители ведомства, двое детей сейчас остаются в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По факту ЧП, в результате которого в Калмыкии скончался ребенок 2018 г.р., проводится проверка. Эксперты выяснили, что причиной смерти малыша стало отравление ядохимикатами, информирует пресс-служба СУ СКР по региону. Установлено, что житель населенного пункта Яшалта в Яшалтинском районе в период 29-30 августа производил обработку зерна, которое хранилось в амбаре. Помещение располагается на первом этаже жилого дома химикатами.

В минувшую субботу, 31 августа, всем домочадцам - родителям и их троим детям стало плохо. Младший ребенок скончался, когда его пытались доставить в райбольницу. Двое отравившихся детей, 2015 и 2017 г.р., остаются в реанимации - ранее их перевели в республиканскую больницу в Элисте.

По версии следствия, глава семейства, использовавший химикаты для обработки зерна, был осведомлен о том, что в помещение нельзя заходить как минимум в течение недели. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили после смерти ребенка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
            

Популярное

На Багамы обрушился ураган «Дориан»На Багамы обрушился ураган «Дориан»
Трамп: последствия урагана «Дориан» могут превзойти ожиданияТрамп: последствия урагана «Дориан» могут превзойти ожидания
Среди пострадавших при стрельбе в Техасе россиян нетСреди пострадавших при стрельбе в Техасе россиян нет
В крымском СИЗО убили подследственного В крымском СИЗО убили подследственного
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 929


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru