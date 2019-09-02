Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Калмыкии семья отравилась химикатами, скончался годовалый ребенок

2.9.2019 14:46

Фото: zachem.com.ua



Следственные органы региона приступили к проверку по факту гибели ребенка.



Как сообщили представители ведомства, двое детей сейчас остаются в реанимации, врачи оценивают их состояние как тяжелое.



По факту ЧП, в результате которого в Калмыкии скончался ребенок 2018 г.р., проводится проверка. Эксперты выяснили, что причиной смерти малыша стало отравление ядохимикатами, информирует пресс-служба СУ СКР по региону. Установлено, что житель населенного пункта Яшалта в Яшалтинском районе в период 29-30 августа производил обработку зерна, которое хранилось в амбаре. Помещение располагается на первом этаже жилого дома химикатами.



В минувшую субботу, 31 августа, всем домочадцам - родителям и их троим детям стало плохо. Младший ребенок скончался, когда его пытались доставить в райбольницу. Двое отравившихся детей, 2015 и 2017 г.р., остаются в реанимации - ранее их перевели в республиканскую больницу в Элисте.



По версии следствия, глава семейства, использовавший химикаты для обработки зерна, был осведомлен о том, что в помещение нельзя заходить как минимум в течение недели. В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили после смерти ребенка.



Автор: Злата Богатова

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