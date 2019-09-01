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Женская сеть myJulia.ru
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В США выясняют обстоятельства гибели ребенка из России
1.9.2019 23:43
Фото: alvona.com
По предварительным данным, шестилетний мальчик, приехавший в Соединенные Штаты с родителями из Москвы, утонул во время купания на одном из пляжей Массачусетса.
Как передает телевизионный канал CBS, трагедия произошла в городе Глостер.
Со ссылкой на источники в местных экстренных службах отмечается, что шестилетний мальчик из Москвы пострадал во время купания на пляже Гуд-Харбор на побережье Атлантического океана. Ребенку стало плохо, когда он находился в воде.
Дедушка мальчика увидев, что внук потерял сознание, незамедлительно поспешил к нему на помощь. Вскоре к месту ЧП прибыли полицейские и парамедики, приступившие к реанимации. Ребенка сразу же доставили в больницу, однако вскоре после госпитализации он умер.
В прокуратуре округа Эссекс, прокомментировав гибель мальчика, отметили, что причины смерти предстоит назвать экспертам, которые уже приступили к проведению соответствующих исследований.
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