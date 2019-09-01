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В Самаре скончался ребенок, на которого упала мраморная плита от фасада ДК
1.9.2019 22:05
Фото: nepsite.ru
По факту трагедии проводят проверку следственные органы региона.
Как сообщили представители СУ СКР по Самарской области, ЧП случилось около 15:40 (14:40 по Москве) на территории Кировского района города.
В ходе предварительного разбирательства было установлено, что с облицовочной плиты фасада Дворца культуры рухнула плита из мрамора. Фрагмент, упавший с высоты 1-1,5 метра, травмировал находившегося рядом сор зданием десятилетнего мальчика. Ребенок скончался, когда бригада скорой пыталась доставить его в больницу.
Со ссылкой на осведомленный источник агентство "Интерфакс-Поволжье" сообщает о двух основных версиях, которые сейчас разрабатывают следователи: или мальчик влез на плиту, уперевшись ногой в стык, после чего она отвалилась под ним, или он пытался забраться, но зацепился и упал, а плита оторвалась.
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