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Под Брянском скончался избитый полицейским подросток


16:51
Под Брянском скончался избитый полицейским подростокФото: livejournal.com

В Следственном комитете заявили, что уголовное дело, которое ранее уже возбудили в отношении полицейского, в самое ближайшее время будет переквалифицировано на более тяжкую статью.

Трагедия случилась 13 августа в поселке Локоть.

Согласно материалам уголовного дела, парень был избит еще в середине минувшего августа. Молодой человек получил серьезные травмы в результате конфликта с 36-летним сотрудником полиции. Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу, все это время врачи пытались его спасти.

В ходе начатого расследования установлено, что в момент ЧП полицейский был пьян.

После того, как пострадавший о действий теперь уже бывшего сотрудника МВД умер в больнице, уголовное дело в ближайшее время будет переквалифицировано, заявили представители СКР.

Вскоре после инцидента в поселке Локоть подозреваемого задержали, после чего суд вынес решение об его аресте.

Автор: Злата Богатова

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