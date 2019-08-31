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Под Брянском скончался избитый полицейским подросток
16:51
Фото: livejournal.com
В Следственном комитете заявили, что уголовное дело, которое ранее уже возбудили в отношении полицейского, в самое ближайшее время будет переквалифицировано на более тяжкую статью.
Трагедия случилась 13 августа в поселке Локоть.
Согласно материалам уголовного дела, парень был избит еще в середине минувшего августа. Молодой человек получил серьезные травмы в результате конфликта с 36-летним сотрудником полиции. Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу, все это время врачи пытались его спасти.
В ходе начатого расследования установлено, что в момент ЧП полицейский был пьян.
После того, как пострадавший о действий теперь уже бывшего сотрудника МВД умер в больнице, уголовное дело в ближайшее время будет переквалифицировано, заявили представители СКР.
Вскоре после инцидента в поселке Локоть подозреваемого задержали, после чего суд вынес решение об его аресте.
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