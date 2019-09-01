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В Норвегии до шести человек возросло число жертв крушения вертолета
1.9.2019 16:00
Фото: livejournal.com
В результате авиакатастрофы, случившейся в окрестностях города Альта на севере страны, погибли шесть человек - пилот и пять пассажиров
Жертвам трагедии было около двадцати лет, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию королевства.
Ранее местные власти подтвердили сведения о четырех погибших, однако позже информация была уточнена - жертвами крушения стали шесть человек, все, кто был на борту вертолета. Живым на месте ЧП был найден лишь один человек, его доставили в университетскую клинику Тромсе. Несмотря на все усилия медиков, он вскоре скончался от полученных травм.
Авария случилась в субботу вечером. Сведения о причинах крушения, после которого вертолет загорелся, из официальных источников пока не поступали.
Накануне в Подмосковье вертолет упал в водоем: погибли отец и сын.
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