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В Норвегии до шести человек возросло число жертв крушения вертолета


1.9.2019 16:00
В Норвегии до шести человек возросло число жертв крушения вертолетаФото: livejournal.com

В результате авиакатастрофы, случившейся в окрестностях города Альта на севере страны, погибли шесть человек - пилот и пять пассажиров

Жертвам трагедии было около двадцати лет, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на полицию королевства.

Ранее местные власти подтвердили сведения о четырех погибших, однако позже информация была уточнена - жертвами крушения стали шесть человек, все, кто был на борту вертолета. Живым на месте ЧП был найден лишь один человек, его доставили в университетскую клинику Тромсе. Несмотря на все усилия медиков, он вскоре скончался от полученных травм.

Авария случилась в субботу вечером. Сведения о причинах крушения, после которого вертолет загорелся, из официальных источников пока не поступали.

Накануне в Подмосковье вертолет упал в водоем: погибли отец и сын.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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