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В Пакистане более 20 человек погибли при обрушении моста
11:26
Фото: apsmi.ru
Местные власти подтвердили информацию о двадцати четырех жертвах аварии, передает издание Dawn.
В экстренных службах пояснили, что все погибшие - родственники. Члены одной семьи возвращались со свадебной церемонии.
Автомобиль, в котором ехали двадцать четыре человека, после обрушения моста рухнул в воду. По предварительным данным, выжить никому не удалось.
Трагедия случилась на территории округа Верхний Кохистан. Как заявил Ахсанул Хак, возглавляющий местное управление гражданской обороны, в машине находились представители одного семейства. Все они возвращались со свадебного торжества.
На месте ЧП продолжается поисковая операция. Предположительно, конструкции моста не выдержали перегрузок - в момент обрушения на нем находилось слишком большое количество транспорта.
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