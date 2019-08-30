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Жителя Саратова подозревают в поджоге дома, где погибли его жена и отец
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Фото: vk.com
В результате ЧП погибли отец и супруга подозреваемого, мать с тяжелыми ожогами доставлена в больницу.
ЧП случилось в ночь на 22 августа.
Как рассказала руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Анастасия Захарова, решение об аресте подозреваемого вынес Октябрьский районный суд города Саратова. Мужчина заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела по статье об умышленном поджоге.
Жертвами инцидента стали два человека, еще один получил тяжелые повреждения. Обвинение задержанному предъявлено пока еще не было, пояснила Захарова.
Мужчина уже начал давать признательные показания. Рассказывая о содеянном, он сообщил, что в ночь на 22 августа сам устроил пожар в жилом доме, где находились его супруга и родители. По словам подозреваемого, он намеревался лишь напугать жену. Дело в том, что он начал подозревать женщину в измене.
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