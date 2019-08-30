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Под Владимиром заявления об увольнении подали 12 медсестер
30.8.2019 21:41
Фото: rheumconsultant.com
Во Владимирской области сразу двенадцать медицинских сестер захотели сменить место работы и уже написали заявления об увольнении из районной больницы, передает ТАСС.
По словам главврача этого медицинского учреждения Александра Обидина, сотрудницы отреагировали на уменьшение заработной платы из-за сокращения стимулирующих выплат.
Новый инцидент с массовым увольнением медработников случился в отделении неврологии Александровской райбольницы под Владимиром. Как отметил главный врач данного медицинского учреждения Александр Обидин, решение медсестер обусловлено тем, что он распорядился сократить стимулирующие выплаты по причине перевыполнения дорожной карты по зарплате.
Обидин пояснил, что заработок сотрудниц, написавших заявление, ежемесячно составляет от 32 до 35 тысяч рублей. После того, как им было принято решение о сокращении объема стимулирующих выплат, доходы каждой из медсестер уменьшатся на сумму от 400 до 1,5 тысяч рублей.
Ранее стало известно о том, что нижнетагильские хирурги передумали увольняться из больницы. Перед этим заявления об увольнении подали сразу шесть врачей двух хирургических отделений Центральной городской больницы No 1. Причиной случившегося стал уход трех их коллег из Демидовской больницы, после чего нагрузка на медиков ЦРБ существенно возросла, однако уровень заработной платы остался прежним.
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