|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Нижнетагильские хирурги передумали увольняться из больницы
16:39
Фото: visualrian.ru
Ранее ситуацию в уральской больнице прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос в первую очередь, заслуживает серьезной реакции со стороны "региональной власти, областных властей, ну и, конечно, министерства здравоохранения".
По данным российских СМИ, ранее заявление забрал еще один хирург. Всего же шесть врачей на прошлой неделе выразили намерение уволиться из лечебного учреждения. Ранее для того, чтобы выяснить причины недовольства медиков, пожелавших уволиться, в Нижний Тагил была направлена межведомственная комиссия.
В департаменте информационной политики Свердловской области заявили о том, что в самое ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев собирается провести совещание, в ходе которого будут определены направления для урегулирования проблемных вопросов, связанных со сферой здравоохранения в регионе.
Речь идет об инциденте, связанном с шестью врачами двух хирургических отделений Центральной городской больницы No 1 Нижнего Тагила. Они подали заявления об увольнении из-за того, что ранее трое их коллег уволились из Демидовской больницы. В результате возросла нагрузка на медиков ЦРБ, однако уровень заработной платы остался прежним.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|