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В Алтайском крае рабочего раздавило на конвейере


30.8.2019 20:17
В Алтайском крае рабочего раздавило на конвейереФото: vk.com

ЧП случилось на предприятии "Алтайвагон", информирует региональное управление СУ СКР, которое уже приступило к проверке по факту гибели мужчины.

По данным ведомства, трагический случай произошел в сталелитейном цехе Рубцовского филиала указанного акционерного общества.

Как сообщает в пятницу пресс-центр следственного управления СК РФ по региону, тело 46-летнего рабочего было обнаружено на конвейерной ленте сталелитейного цеха. Эксперты, которые уже провели судебно-медицинское исследование, пришли к выводу, что причиной смерти стала асфиксия - ее спровоцировало сильное сдавливание грудной клетки. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

В ходе начатого разбирательства предполагается провести проверку сотрудников, которые на этом предприятии несут ответственность за соблюдение техники безопасности. Следователям предстоит выяснить, имеются ли на данном производстве признаки преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ.

Автор: Злата Богатова

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