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В Якутии после вынужденной посадки самолета Ан-2 погибли два человека
30.8.2019 16:08
Фото: ill.in.ua
Первоначально поступила информация о том, что в результате ЧП погиб один человек, однако в региональном МЧС через некоторое время уточнили сведения о количестве жертв.
По факту происшествия уже проводится доследственная проверка.
Согласно уточненным официальным данным, в результате аварийного приземления самолета Ан-2 погибли два человека, еще четверо пострадали и были доставлены в медицинское учреждения для оказания помощи.
Как информирует пресс-служба республиканского главка МЧС РФ, в общей сложности на борту воздушного судна, которое принадлежит частной компании ООО "Авиаспектр", в момент катастрофы находилось семь человек.
Самолет, следовавший из Ус-Хатын в Суордах, совершил жесткую посадку неподалеку от якутского озера Силян-Кюель. Информации о том, что могло стать причиной катастрофы, из официальных источников пока не поступало.
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