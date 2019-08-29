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В Испании бык смертельно ранил участника забега


29.8.2019 21:59
В Испании бык смертельно ранил участника забегаФото: cnn.com

ЧП случилось в испанской автономной области Кастилья-Леон, пишет Periodico.

По данным газеты, 62-летний мужчина получил смертельные ранения сегодня утром, когда проводились традиционные забеги быков в городе Куэльяр.

Со ссылкой на экстренные службы муниципалитета Сеговия уточняется, что 62-летний мужчина был атакован одним из быков, которые участвовали в энсьеррос - традиционном испанском развлечении.

В общей сложности животные своими рогами успели травмировать трех человек. Один из них, который получил удары в грудь и шею, от полученных ранений скончался.

После смерти участника забега местная администрация объявила о трехдневном трауре.

Автор: Злата Богатова

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