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В Китае 8 человек погибли в результате торнадо


29.8.2019 13:11
В Китае 8 человек погибли в результате торнадоФото: pershij.com

Стихийный удар пришелся на южные регионы страны, передает ТАСС.

По последним данным, мощный торнадо унес жизни восьми человек, еще двоим потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает сегодня Центральное телевидение Китая, ЧП случилось на территории провинции Хайнань в южной части страны. В репортаже говорится о том, что торнадо внезапно сформировался в одном из районов города Даньчжоу.

В результате сильных порывов ветра разрушены два временных жилых строения на стройплощадке. В момент стихийного удара внутри  находились рабочие: погибли восемь человек, еще двое с травмами были госпитализированы. Информации о состоянии пострадавших пока не поступало.

Известно также, что из-за сильных порывов ветра в городе повреждено немало различных объектов, нарушена подача электричества. Местные экстренные службы активно работают над ликвидацией всех последствий случившегося.

Автор: Злата Богатова

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