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В крымском СИЗО убили подследственного
28.8.2019 23:45
Фото: kam24.ru
По предварительным данным, смертельное ранение было нанесено заточкой.
По факту ЧП в крымском СИЗО уже возбудили уголовное дело, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Крыму и Севастополю уточняется, что причиной убийства подследственного в СИЗО-1 Симферополя, как установили в ходе начатого расследования, мог стать конфликт на бытовой почве.
Из-за чего возникла ссора между сокамерниками, в результате которой был убит человек, в ведомстве пока не сообщили. Известно лишь, что расследование по данному уголовному делу сейчас активно продолжается. Отмечается также, что оба участника конфликта в прошлом уже имели судимости.
В сообщении на официальном сайте общественной наблюдательной комиссии Крыма указано, что инцидент случился 21 августа. Подследственный скончался от удара в область сердца, который был нанесен заточенной металлической пластиной-супинатором.
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