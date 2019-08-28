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На севере Камчатки погиб офицер, преследовавший браконьера
28.8.2019 12:33
Фото: caas.ru
Следственные органы региона приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого погиб офицер 1995 г.р.
По предварительным данным, преследуя нарушителя, лейтенант вошел в реку и попал на глубину.
Оказавшись в месте, где дно внезапно резко углубляется, офицер был унесен течением и утонул. Со ссылкой на источники в силовых структурах региона агентство "Интерфакс - Дальний Восток" сообщает о том, что погибший был пограничником в звании лейтенанта.
ЧП случилось 20 августа на реке Карага, когда офицер участвовал в мероприятиях по задержанию промышлявших на этой территории браконьеров, заявили представители краевого СУ СКР. Обстоятельства инцидента выясняются, процессуальное решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки.
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