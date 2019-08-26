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Женская сеть myJulia.ru
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В Анапе трех полицейских обвиняют в насилии над 17-летней спортсменкой
22:08
Фото: modscheats.ru
Теперь уже бывшие сотрудники правоохранительных органов задержаны и доставлены в СИЗО, передают российские СМИ.
В случае, если суд позже признает их виновными, экс-полицейским может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
По данным РИА Новости, в Анапе поместили в СИЗО троих экс-полицейских. Все они стали фигурантами уголовного дела, которое возбудили по факту принуждения к сексу несовершеннолетней волейболистки.
Со ссылкой на источники в администрации города-курорта отмечается, что все трое уже были уволены из правоохранительных органов, расследование в их отношении активно продолжается. Известно также, что силовики были "прикомандированы в Анапу".
Ранее в соцсетях, а потом и СМИ распространились сообщения о ЧП в поселке Витязево. Судя по опубликованным материалам, в ночь на понедельник, 26 августа, на местном пляже полицейские застали юную пару, которая пыталась вступить в интимные отношения.
Парня силовики отпустили, тогда как над девушкой, которая оказалась спортсменкой из Подмосковья, начали издеваться и запугивать. В результате полицейские практически вынудили несовершеннолетнюю заниматься с ними сексом, утверждается в сообщениях.
В СУ СКР по Краснодарскому краю по итогам проверки было принято решение о возбуждении уголовного дела по статье о понуждении несовершеннолетней к сексуальным действиям.
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