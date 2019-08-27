Новости шоу-бизнеса

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В Алазанской долине нашли руины дворца V-IV веков до н.э.
27.8.2019 16:11
Фото: regnum.ru
Согласно предварительным выводам специалистов, находка может быть датирована периодом правления династии Ахеменидов.
Уникальное открытие было сделано в ходе раскопок в Кахети, в селе Джугаани Сигнахского муниципалитета.
Как передает Sputnik Грузия, археологам удалось сделать сенсационную находку — найдены руины дворца, который, по предварительным оценкам, датируется V-IV веками до н.э. Объекты, представляющие огромный исследовательский интерес, обнаружены в живописной Алазанской долине, где ведутся раскопки Международной археологической экспедиции Национального музея Грузии.
Ранее ученые при помощи метода геофизической разведки смогли определить, что остатки некого сооружения, вероятно, после пожара, располагаются на площади примерно в один гектар. Позднее выяснилось, что речь идет о настоящем архитектурном памятнике сложной планировки - центральном зале с шестью колоннами. Созданные из дерева колонны опирались на базис из известняка в форме колокола. Стены дворца, ширина которых составляла полтора метра, возводились из сырцового кирпича, отмечается в сообщении Музея.
В ходе раскопок археологи также нашли кирпичную платформу квадратной формы. Предположительно, в древности на ней располагался алтарь или трон.
Ранее в Нижегородском кремле нашли средневековый некрополь.
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