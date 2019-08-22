Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нижегородском кремле найден средневековый некрополь

13:45

Фото: ngs.ru



Археологам удалось отыскать в Нижегородском кремле средневековый некрополь, который может оказаться самым большим на территории города.



Как передают российские СМИ, речь идет о множестве артефактов, которые когда-то принадлежали местным жителям.



Исследователи не предполагали копать на такой большой глубине, археологи лишь собирались подготовить площадь, где раньше располагалась церковь Симеона Столпника, к строительству нового храма. Однако в ходе работы выяснилось, что на месте церкви, разрушенного сто лет назад, сохранилось много тайн.



Ученые также нашли кладбище, не упоминавшееся в письменных источниках. По словам младшего научного сотрудника Института археологии РАН Татьяны Марьенкиной, погребения проводились в период XVI-XVIII веков.



По мнению историков, церковь Симеона Столпника была не единственной в этом месте - в XVI веке там действовал деревянный храм, около которого и находилось кладбище. Масштабы его таковы, что останки упокоенных переносят уже второй год, отмечают археологи.



Автор: Злата Богатова

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