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В Нижегородском кремле найден средневековый некрополь
13:45
Фото: ngs.ru
Археологам удалось отыскать в Нижегородском кремле средневековый некрополь, который может оказаться самым большим на территории города.
Как передают российские СМИ, речь идет о множестве артефактов, которые когда-то принадлежали местным жителям.
Исследователи не предполагали копать на такой большой глубине, археологи лишь собирались подготовить площадь, где раньше располагалась церковь Симеона Столпника, к строительству нового храма. Однако в ходе работы выяснилось, что на месте церкви, разрушенного сто лет назад, сохранилось много тайн.
Ученые также нашли кладбище, не упоминавшееся в письменных источниках. По словам младшего научного сотрудника Института археологии РАН Татьяны Марьенкиной, погребения проводились в период XVI-XVIII веков.
По мнению историков, церковь Симеона Столпника была не единственной в этом месте - в XVI веке там действовал деревянный храм, около которого и находилось кладбище. Масштабы его таковы, что останки упокоенных переносят уже второй год, отмечают археологи.
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