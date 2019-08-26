|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Волгоградом чиновник погиб, провалившись в скотомогильник
15:30
Фото: bizmast.ru
Следственные органы Волгоградской области проводят проверку по факту трагической гибели главы сельского поселения, передает РИА Новости.
По предварительным данным, чиновник был насмерть засыпан песком после того, как провалился в скотомогильник.
Информацию о ЧП подтвердили официальные представители регионального главка СКР. По данным ведомства, скотомогильник был закрыт бетонными плитами, а сверху был засыпан песок. Когда чиновник проходил по нему, образовался провал.
Упав в скотомогильник, глава сельского поселения скончался в результате механической асфиксии - в дыхательные пути попал песок, обрушившийся на него сверху.
В местной администрации, прокомментировав случившееся, заявили, что не могут поверить в гибель чиновника. При этом пока остается неизвестным, зачем глава поселения ходил по поверхности скотомогильника.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|