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В Японии при восхождении к вулкану Фудзи погибла 29-летняя россиянка


14:31
В Японии при восхождении к вулкану Фудзи погибла 29-летняя россиянка Фото: lili-rose.ru

Как передает агентство Kyodo, предположительно, 29-летняя российская гражданка Анна Дубровина была смертельно травмирована упавшим камнем или осколком горной породы.

Правоохранители приступили к проверке, устанавливая обстоятельства ЧП.

Молодая женщина получила смертельные травмы во время восхождения на японский вулкан Фудзи. Как полагают японские правоохранители, на Анну Дубровину мог сверху упасть осколок горной породы или камень. Поэтому специалисты намерены тщательно обследовать горную тропу и ее окрестности на участке, где случилась трагедия.

В консульском отделе посольства РФ в Японии пока официального извещения от местной полиции не получили, но  поддерживают связь с соответствующими структурами, ожидая прояснения по поводу обстоятельств инцидента.

Высота действующего вулкана Фудзи составляет 3776 метров, он входит в число наиболее популярных у туристов мест в Японии, которое посещают множество иностранцев. Сезон восхождения продолжается в период с июля по середину сентября, когда на вулкан поднимаются десятки тысяч японцев и зарубежных гостей.

Автор: Злата Богатова

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