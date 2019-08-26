Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мамонов рассказал о перенесенном инфаркте

26.8.2019 22:51

Фото: livejournal.com



По словам известного российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова, после госпитализации он уже чувствует себя лучше.



Однако врачи настаивают на операции, поэтому он пока остается в стационаре, передает телевизионный канал "360".



Со ссылкой на самого артиста отмечается, что Петр Мамонов настроен на лечение. Учитывая, что пережитый им инфаркт "не очень обширный" и предстоит операция, по словам артиста, "ничего очень страшного нет".



Сведения о том, что врачи собираются прооперировать Мамонова, уже подтвердила его супруга Ольга. По ее словам, когда супруга экстренно доставили в больницу с инфарктом, там был анабиоз - выходные. Однако в будни, когда "пришли врачи, главврач", медики начали подготовку к хирургическому вмешательству.



Музыканта экстренно доставили в больницу в минувшую субботу, 24 августа. Артист находился в реанимационном отделении, но в стационаре его состояние улучшилось. Днем позже супруга Мамонова рассказала о том, что он просил привезти ему в больницу диски с проповедями.



Автор: Злата Богатова

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