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Женская сеть myJulia.ru
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Мамонов рассказал о перенесенном инфаркте
26.8.2019 22:51
Фото: livejournal.com
По словам известного российского рок-музыканта и актера Петра Мамонова, после госпитализации он уже чувствует себя лучше.
Однако врачи настаивают на операции, поэтому он пока остается в стационаре, передает телевизионный канал "360".
Со ссылкой на самого артиста отмечается, что Петр Мамонов настроен на лечение. Учитывая, что пережитый им инфаркт "не очень обширный" и предстоит операция, по словам артиста, "ничего очень страшного нет".
Сведения о том, что врачи собираются прооперировать Мамонова, уже подтвердила его супруга Ольга. По ее словам, когда супруга экстренно доставили в больницу с инфарктом, там был анабиоз - выходные. Однако в будни, когда "пришли врачи, главврач", медики начали подготовку к хирургическому вмешательству.
Музыканта экстренно доставили в больницу в минувшую субботу, 24 августа. Артист находился в реанимационном отделении, но в стационаре его состояние улучшилось. Днем позже супруга Мамонова рассказала о том, что он просил привезти ему в больницу диски с проповедями.
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