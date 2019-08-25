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«Союз МС-13» перестыковался на другой модуль МКС
10:44
Фото: fruugo.com
Корабль "Союз МС-13" благополучно перестыковался на другой модуль МКС, передают российские СМИ.
Процесс осуществлялся в ручном режиме, после чего трое членов экипажа МКС уже вернулись на станцию.
По данным ТАСС, после успешной перестыковки корабля "Союз МС-13" от модуля "Звезда" к модулю МИМ-2, которая была проведена в ручном режиме, трое членов экипажа МКС уже вернулись на борт станции.
Как пояснил член экипажа МКС в ходе переговоров, транслируемых на портале NASA, перестыковку осуществляли россиянин Александр Скворцов и его иностранные коллеги - американский астронавт Эндрю Морган и Лука Пармитано, представляющий Европейское космическое агентство.
После того, как космонавты доложили об открытии переходного люка между пилотируемым кораблем и станцией, информацию приняли в ЦУПе.
Ранее в В Роскосмосе заявили о том, что не считают критической ситуацию с несостоявшейся первой попыткой стыковки. Как отмечал тогда исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, в прошлом уже такое бывало.
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