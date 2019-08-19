|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Роскосмосе ситуацию с несостоявшейся стыковкой «Союза» с МКС не считают критической
17:01
Фото: newstut.ru
Как отметил исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, прокомментировавший случившееся, в прошлом уже такое бывало.
Планировалось, что сегодня в 8.30 по московскому времени состоится стыковка "Союза МС-14" с МКС, однако этого не произошло.
По словам Сергея Крикалева, такие случаи были и ранее, поэтому в корпорации не рассматривают ситуацию как критическую. Стыковки не всегда удавалось осуществить с первого раза, пояснил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам. Крикалев отметил, что для этого и проводятся испытания - выявляются разного рода нештатные ситуации и ищутся решения, передает ТАСС.
Предполагалось, что сегодня утром корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", пристыкуется к Международной космической станции (МКС). Но после приближения к станции корабль вновь удалился от нее.
В ходе трансляции, которую вело NASA, выяснилось, что процесс стыковки пришлось прервать по причине возникших проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс". Уточнялось, что в ручном режиме космонавтам не удалось пристыковать корабль - на борту "Союза" не имелось необходимой для этого системы.
Как пояснили позднее в Центре управления полетами, после неудачной попытки стыковки было принято решение отвести "Союз МС-14" на безопасное расстояние, передает "Интерфакс". Корабль вновь приблизится к станции в понедельник, 26 августа, когда состоится вторая попытка, запланированная примерно на 8-9 утра по Москве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|