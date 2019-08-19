Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Роскосмосе ситуацию с несостоявшейся стыковкой «Союза» с МКС не считают критической

17:01

Фото: newstut.ru



Как отметил исполнительный директор корпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, прокомментировавший случившееся, в прошлом уже такое бывало.



Планировалось, что сегодня в 8.30 по московскому времени состоится стыковка "Союза МС-14" с МКС, однако этого не произошло.



По словам Сергея Крикалева, такие случаи были и ранее, поэтому в корпорации не рассматривают ситуацию как критическую. Стыковки не всегда удавалось осуществить с первого раза, пояснил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам. Крикалев отметил, что для этого и проводятся испытания - выявляются разного рода нештатные ситуации и ищутся решения, передает ТАСС.



Предполагалось, что сегодня утром корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", пристыкуется к Международной космической станции (МКС). Но после приближения к станции корабль вновь удалился от нее.



В ходе трансляции, которую вело NASA, выяснилось, что процесс стыковки пришлось прервать по причине возникших проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс". Уточнялось, что в ручном режиме космонавтам не удалось пристыковать корабль - на борту "Союза" не имелось необходимой для этого системы.



Как пояснили позднее в Центре управления полетами, после неудачной попытки стыковки было принято решение отвести "Союз МС-14" на безопасное расстояние, передает "Интерфакс". Корабль вновь приблизится к станции в понедельник, 26 августа, когда состоится вторая попытка, запланированная примерно на 8-9 утра по Москве.



Автор: Злата Богатова

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