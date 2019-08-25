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В Ростовской области из колонии сбежал осужденный за убийство


25.8.2019 22:35
В Ростовской области из колонии сбежал осужденный за убийствоФото: kam24.ru

Сведения о побеге заключенного из исправительной колонии подтвердили в пресс-службе местного СУ СКР. Следственные органы региона по факту случившегося в городе Новочеркасске (Ростовская область), уже возбудили уголовное дело по статье о халатности должностных лиц ИК.

Инцидент произошел 25 августа. Побег удалось совершить осужденному из ФКУ ИК-14 ГУ в Ростовской области. По предварительным данным, арестант мог воспользоваться тем, что на некоторое время оставался без должного надзора. В сообщении, опубликованном на официальном портале ФСИН РФ, указано, что беглеца зовут Александр Гросс.

В прошлом уроженца Ростовской области осудили на почти 17 лет заключения, признав виновным в убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Гросс, имевший уже две судимости, должен был покинуть исправительное учреждение примерно через три года.

Ранее под Волгоградом были пойманы сбежавшие из психбольницы убийца и угонщик. В спецстационаре ранее судимые пациенты находились по решению суда. В результате проведения спецоперации полицейским удалось задержать обоих беглецов в районе хутора Ляпичев Калачевского района.

Автор: Злата Богатова

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