Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter NASA приступило к расследованию первого преступления, совершенного в космосе

25.8.2019 12:26

Фото: smi2.net



Как передают американские СМИ, астронавтку Энн Макклейн, которая в течение семи месяцев находилась на борту МКС, обвиняют в несанкционированном доступе к банковским счетам ее однополой супруги.



Американка вернулась из экспедиции в минувшем июне.



В Американском космическом агентстве (NASA) приступили к расследованию возможного преступления, которое было совершено на Международной космической станции. От официальных комментариев представители ведомства пока отказываются, ссылаясь на запрет говорить о подробностях личной жизни их сотрудников.



Как заявил адвокат Расти Хардин, представляющий интересы Энн Макклейн, находившаяся в космосе астронавтка лишь намеревалась проверить состояние счета, чтобы убедиться в том, что финансы семьи сейчас находятся в порядке. По словам юриста, его клиентка опровергает все обвинения. Кроме того, супруга Макклейн не предупреждала ее о запрете на доступ к банковским счетам, заявил Хардин изданию New York Times.



Свадьба Макклейн и Уорден состоялась в 2014 году, но спустя несколько лет супруги инициировали бракоразводный процесс. Проведя на борту МКС семь месяцев, она возвратилась на Землю в минувшем июне.



Автор: Злата Богатова

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