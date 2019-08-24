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В столице Якутии более 30 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
11:28
Фото: bizmast.ru
Как информирует Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в общей сложности было зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции.
Все отравившиеся ранее посещали рестораны "София" и "Белые ночи".
В сообщении на официальном сайте регионального ведомства указывается, что в период с 16 по 18 августа в названных заведениях устраивались торжества по случаю свадеб. Более двадцати посетителей, которые угощались в этих ресторанах, позже были экстренно госпитализированы, сейчас им оказывается помощь в инфекционных отделениях.
По факту случившегося Роспотребнадзор уже проводит эпидемиологическое расследование: эксперты выясняют источники инфекции и возможные пути ее передачи.
Учитывая угрозу здоровью потребителей было принято решение о приостановлении деятельности ООО "Сеул", отмечает ведомство.
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