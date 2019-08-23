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Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
09:38
Фото: e1.ru
Российский боксер Сергей Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда, защитил титул чемпиона мира по версии WBO.
После поединка, завершившегося в 11-м раунде, Энтони Ярд попал в больницу, сообщают зарубежные СМИ.
Матч за защиту титула чемпиона мира по версии WBO и чемпиона EPB проводился в Челябинске. По словам генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, в ходе встречи британец Энтони Ярд успел пропустить довольно много ударов. Поэтому после завершения поединка иностранного боксера было решено доставить в медицинское учреждение для проведения обследования.
Поединок, проводившийся между боксерами в полутяжелом весе, был окончен в 11 раунде из 12, которые предусмотрены регламентом.
Выиграв схватку, 36-летний Сергей Ковалев заявил, что посвящает победу своему коллеге Максиму Дадашеву. Российский спортсмен трагически погиб в минувшем июле после травм, полученных на ринге.
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