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Вдова Дадашева обвинила рефери в гибели мужа и заявила, что будет судиться
27.7.2019 23:44
Фото: pronedra.ru
В своем Instagram Елизавета Апушкина написала о том, что безопасность боксеров во время поединка должен обеспечивать рефери. Однако в тот трагический день, несмотря на количество пропущенных ударов, судья даже не задумался о том, чтобы пригласить врача для осмотра.
Поэтому вдова Максима Дадашева намерена обратиться в суд.
Как заявила Елизавета Апушкина, учитывая характер и профессионализм ее покойного супруга Максима Дадашева, он никогда бы не сдался. Вместе с тем именно рефери должен был защищать жизнь и здоровье спортсмена.
По словам вдовы боксера, рефери "обязан остановить бой", если возникает угроза для здоровья спортсмена, не говоря уже о потенциальной опасности для жизни. Но несмотря на количество пропущенных им ударов, судья даже "не вызвал в угол врача для осмотра" и "ни разу даже не подошел к Максу", - констатировала Елизавета Апушкина. Поэтому она намерена "судиться с атлетической комиссией штата Maryland и выдвигать иск против рефери в ринге", - заявила вдова Дадашева.
23 июля в Соединенных Штатах умер боксер Максим Дадашев. 28-летнего российского спортсмена экстренно госпитализировали в ночь на 20 июля, вскоре после завершения поединка в Оксон-Хилле (штат Мэриленд). Представители россиянина сообщали, что он пропустил много ударов, поэтому тренерский коллектив принял решение остановить бой, чтобы не рисковать здоровьем Дадашева. Однако к тому времени боксеру уже нанесли тяжелые повреждения, оказавшиеся смертельными.
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