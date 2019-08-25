Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье коллекторы обстреляли должника и его ребенка

25.8.2019 09:22

Фото: vk.com



Нападение на мужчину, рядом с которым в тот момент находилась его девятилетняя дочь, произошло в городе Красногорске (Московская область).



Как заявил потерпевший, к инциденту, по его мнению, могут быть причастны сотрудники коллекторской компании.



В результате ЧП мужчина и девочка получили ранения и были вынуждены обратиться в больницу, передает телевизионный канал "Рен-ТВ". После того, как пострадавшим оказали медицинскую помощь, житель подмосковного Красногорска направился в правоохранительные органы.



Обратившись в полицию, мужчина заявил, что на него напали коллекторы. По его словам, двое вооруженных неизвестных караулили около подъезда. В минувшую пятницу, 23 августа, когда пострадавший и его девятилетняя дочь возвращались домой, злоумышленники представились сотрудниками банка и начали требовать вернуть долг.



Сначала нападавшие лишь угрожали пневматическим пистолетом. Однако потом они начали стрелять, целясь в ноги. В результате действий коллекторов и отец, и дочь были ранены.



Автор: Злата Богатова

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