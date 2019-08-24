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В аварии на трассе «Волгоград-Москва» погибли пять человек
24.8.2019 20:27
Фото: inforos.ru
Следственные органы Волгоградской области по факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай Солярис", допустив выезд на встречную полосу, протаранил автобус.
ЧП случилось на территории Новоаннинского района около 4:15 по местному времени.
Как сообщили представители регионального полицейского главка, три человека скончались от полученных ранений на месте и водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, в том числе, денадцатилетний ребенок. Женщину и десятилетнюю девочку доставили в больницу.
Вскоре после того, как их госпитализировали, двое пострадавших скончались - число погибших возросло до пяти человек.
Обстоятельства трагедии полиция выясняет в рамках уголовного дела.
Ранее стало известно о ДТП в Калуге, унесшем жизни пяти человек.
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