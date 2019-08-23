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В США скончался один из богатейших предпринимателей мира
23.8.2019 23:38
Фото: ft.com
В возрасте 79 лет ушел из жизни Дэвид Кох, в прошлом занимавший пост вице-президента Koch Industries и спонсировавший Республиканскую партию.
О смерти бизнесмена, считавшегося одним из самых богатых в Соединенных Штатах, сообщает Forbes.
Летом прошлого года Дэвид Кох принял решение оставить руководящую должность в компании, которая принадлежит его семье, из-за проблем со здоровьем.
В некрологе, опубликованном родственниками, упоминается "бесконечная эрудиция" покойного, благодаря которой в семье его даже прозвали "ходячим Гуглом", неутолимое любопытство и веселый смех. Близкие вспоминают, как он с неизменной щедростью поддерживал искусства, образовательные и исследовательские проекты.
В последнем рейтинге миллиардеров по версии Forbes Кох и его брат Чарьльз находились на 11-й строке, а семья была включена в число богатейших на планете.
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