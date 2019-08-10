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Названы самые богатые семьи планеты
00:56
Фото: businessinsider.com
Рейтинг был подготовлен агентством Bloomberg.
Список богатейших семейств мира составлялся на основе данных Bloomberg Billionaires Index, передают СМИ.
Лидерами оказалась семья Уолтон, которой принадлежит самая крупная в мире сеть магазинов планеты - Walmart. Согласно оценкам Bloomberg, совокупное состояние членов этого семейства превышает 190 миллиарда долларов.
Второе место составители рейтинга отдали наследникам Фрэнка Марса, который в 1911 году основал одноименную компанию. На сегодняшний день их капиталы в общей сложности составляют не менее 126,5 миллиарда.
Тройку замыкают сыновья Фреда Коха с общим состоянием 124,5 миллиарда. Чарльз и Дэвид Кох сейчас возглавляют американскую корпорацию Koch Industries, история которой началась еще в 1940 году.
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