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Названы самые богатые семьи планеты


00:56
Названы самые богатые семьи планетыФото: businessinsider.com

Рейтинг был подготовлен агентством Bloomberg.

Список богатейших семейств мира составлялся на основе данных Bloomberg Billionaires Index, передают СМИ.

Лидерами оказалась семья Уолтон, которой принадлежит самая крупная в мире сеть магазинов планеты - Walmart. Согласно оценкам Bloomberg, совокупное состояние членов этого семейства превышает 190 миллиарда долларов.

Второе место составители рейтинга отдали наследникам Фрэнка Марса, который в 1911 году основал одноименную компанию. На сегодняшний день их капиталы в общей сложности составляют не менее 126,5 миллиарда.

Тройку замыкают сыновья Фреда Коха с общим состоянием 124,5 миллиарда. Чарльз и Дэвид Кох сейчас возглавляют американскую корпорацию Koch Industries, история которой началась еще в 1940 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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