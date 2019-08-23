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В Германии застрелен уроженец Чечни
23.8.2019 22:35
Фото: ifunded.de
Как передает газета Bild, преступление, жертвой которого стал известный немецкой полиции исламист, было совершено в Берлине.
Со ссылкой на источники в экстренных службах сообщается, что причиной смерти стало огнестрельное ранение головы.
Полиция германской столицы приступила к расследованию по факту убийства исламиста, являющегося уроженцем Чечни. По данным газеты Bild, в мужчину стреляли на территории берлинского района Моабит. Выходца из России примерно в 12 часов по местному времени смертельно ранил неизвестный, который передвигался на велосипеде.
От полученного ранения пострадавший скончался на месте.
Как уточняется со ссылкой на источники в столичной полиции, выброшенные злоумышленником одежда и оружие позже были найдены в реке Шпрее, неподалеку от пересечения улиц Штромштрассе и Турмштрассе.
В мероприятиях по розыску подозреваемого, которые были начаты незамедлительно, полиция задействовала вертолет. По версии берлинских правоохранителей, преступление может быть связано с организованной преступностью.
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