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Скончалась девушка, пострадавшая при взрыве на Западном берегу


23.8.2019 18:46
Скончалась девушка, пострадавшая при взрыве на Западном берегуФото: aljoumhouria.com

Премьер-министр Израиля выразил соболезнования родственникам пострадавшей при взрыве у поселения Долев на Западном берегу реки Иордан.

Как заявил Нетаньяху, сообщивший о смерти девушки, после этого инцидента власти еврейского государства будут укреплять поселения.

По словам Биньямина Нетаньяху, скончалась юная израильтянка Рина Шнерб. Девушка стала жертвой жестокого теракта, подчеркнул премьер-министр, выразив соболезнования семье погибшей. Он также пожелал скорейшего выздоровления отцу девушки раввину Эйтану и ее брату Двиру, которые получили ранения в результате инцидента.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о взрыве, который прогремел сегодня утром. Самодельная бомба сработала неподалеку от поселения Долев, которое расположено к северо-западу от Рамаллы. Первоначально сообщалось о трех раненых.

После инцидента израильские военнослужащие, блокировав дороги, приступили к поиску нападавших.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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