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Квентин Тарантино тайно женился в Лос-Анджелесе
29.11.2018 18:16
Фото: krauzer.ru
Американский режиссер, сценарист и продюсер Квентин Тарантино впервые сыграл свадьбу, передают зарубежные СМИ.
Кинематографист узаконил свои отношения с 35-летней израильской исполнительницей Даниэлой Пик. 55-летний режиссер и певица встречались несколько лет. В прошлом году они объявили о помолвке.
По данным The Independent, свадебная церемония прошла вечером минувшей среды, 28 ноября, в Лос-Анджелесе. Мероприятие не было публичным. О тайной церемонии бракосочетания сообщила Даниэла Пик, в Instagram которой появились несколько фотоснимков с торжества. Кроме того, там были опубликованы фото, сделанные во время подготовки к столь важному событию в ее жизни.
Кого звезды пригласили на свадьбу, и были ли вообще на ней гости, пока остается неизвестным.
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