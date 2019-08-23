|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Петербурге с 10 кг марихуаны задержали жительницу Великого Новгорода
23.8.2019 16:05
Фото: vk.com
В Северной столице возбудили уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Великого Новгорода, которая была задержана с крупной партией наркотиков.
По данным российских СМИ, оперативники вышли на подозреваемую еще 18 августа, когда проводилось оперативное мероприятие "Проверочная закупка".
Со ссылкой на главк МВД по Петербургу и Ленобласти отмечается, что в результате обыска в автомобиле женщины было обнаружено девять трехлитровых банок со шприцами, а также три пластиковых десятилитровых ведра. В этих емкостях находилось растительное вещество общей массой порядка 10 кг.
По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество представляет собой наркотическое0 средство "марихуана". В полиции пояснили, что в данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|