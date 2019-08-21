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В кузбасское село после массовой драки с цыганами ввели ОМОН


14:00
В кузбасское село после массовой драки с цыганами ввели ОМОНФото: newstracker.ru

Подразделения ОМОН направлены в населенный пункт Подгорное Кемеровской области после того, как там произошла массовая драка с участием цыган.

Как передает агентство "Интерфакс", на месте ЧП сейчас также находятся сотрудники других правоохранительных органов, которые контролируют обстановку.

Инцидент произошел накануне вечером, участниками драки стали в общей сложности порядка двадцати человек - ранее судимые местные жители и цыгане. По данным МВД, большинство причастных к конфликту находились в состоянии опьянения.

По предварительной информации, в результате ЧП двое мужчин доставлены в больницу с ножевыми ранениями, которые им нанес цыган. Подозреваемый задержан.  Известно также, что следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении по факту инцидента двух уголовных дел.

Как заявили в администрации поселения, сегодня, 22 августа, запланирован народный сход.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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