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В кузбасское село после массовой драки с цыганами ввели ОМОН
14:00
Фото: newstracker.ru
Подразделения ОМОН направлены в населенный пункт Подгорное Кемеровской области после того, как там произошла массовая драка с участием цыган.
Как передает агентство "Интерфакс", на месте ЧП сейчас также находятся сотрудники других правоохранительных органов, которые контролируют обстановку.
Инцидент произошел накануне вечером, участниками драки стали в общей сложности порядка двадцати человек - ранее судимые местные жители и цыгане. По данным МВД, большинство причастных к конфликту находились в состоянии опьянения.
По предварительной информации, в результате ЧП двое мужчин доставлены в больницу с ножевыми ранениями, которые им нанес цыган. Подозреваемый задержан. Известно также, что следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении по факту инцидента двух уголовных дел.
Как заявили в администрации поселения, сегодня, 22 августа, запланирован народный сход.
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