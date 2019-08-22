Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Довиле открывается Фестиваль русского искусства

22.8.2019 13:27

Фото: pinimg.com



Во Франции сегодня начинается Фестиваль русского искусства.



Программа смотра, который будет проходить в курортном Довиле до 24 августа, в этом году посвящена выдающимся отечественным композиторам, передает ТАСС со ссылкой на генерального продюсера этого проекта Веронику Богатыреву.



Культурный смотр состоится уже во второй раз. В этом году решили посвятить его наследию русских композиторов, создававших произведения для балетных спектаклей. По словам Вероники Богатыревой, фестиваль в Довиле представляет собой "цикл культурных, образовательных и развлекательных событий", которые объединены общей тематикой.



Ценителям русского искусства представится уникальная возможность насладиться известнейшими спектаклями на музыку Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и других классиков, а также познакомиться с творениями современников, в частности, Родиона Щедрина и Ильи Демуцкого. В рамках смотра на сцену поднимутся солисты балета Большого и Мариинского театров, а также артисты их других ведущих трупп нашей страны.



В прошлом году программа первого, дебютного, фестиваля была посвящена Сергею Дягилеву и его всемирно знаменитым "Русским сезонам".



Напомним, в минувшем июне был уволен сотрудник, перепутавший ноты на конкурсе имени Чайковского. Недоразумение произошло перед выступлением представителя Китая Ань Тяньсю, после чего администрация Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) приняла решение расстаться с сотрудником, который допустил грубейшую ошибку.



Автор: Злата Богатова

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