Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уволен сотрудник, перепутавший ноты на конкурсе имени Чайковского

27.6.2019 22:30

Фото: кадр видео с youtube.com



Недоразумение произошло перед выступлением представителя Китая Ань Тяньсю, передает ТАСС.



Позже организаторы объявили о том, что работник, допустивший оплошность, уволен.



Как стало известно, администрация Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) приняла решение об увольнении сотрудника, который неправильно разложил ноты перед выступлением китайского пианиста Ань Тяньсю. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте конкурса. В нем говорится о "грубейшей ошибке", допущенной в минувший вторник перед выступлением одного из участников конкурса имени П.И. Чайковского по специальности "Фортепиано".



Ноты произведений П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, которые собирался сыграть китайский пианист Ань Тяньсю, артистам оркестра и дирижеру разложили в обратном порядке. Позже в Сети появилась запись инцидента. На кадрах запечатлен иностранный исполнитель, с изумлением взирающий на дирижера и артистов оркестр, которые начали вовсе не с того произведения, которое было запланировано конкурсантом.



Ань Тяньсю моментально сориентировался в ситуации и продолжил играть. Вместе с тем, организаторы обратились к китайскому пианисту с предложением повторно исполнить программу, но он на это не согласился.



Возглавляющий жюри конкурса Денис Мацуев заявил, что рассматривается возможность наградить Ань Тяньсю специальным призом за отвагу.







Автор: Злата Богатова

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