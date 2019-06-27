|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Уволен сотрудник, перепутавший ноты на конкурсе имени Чайковского
27.6.2019 22:30
Фото: кадр видео с youtube.com
Недоразумение произошло перед выступлением представителя Китая Ань Тяньсю, передает ТАСС.
Позже организаторы объявили о том, что работник, допустивший оплошность, уволен.
Как стало известно, администрация Государственного Академического Симфонического Оркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) приняла решение об увольнении сотрудника, который неправильно разложил ноты перед выступлением китайского пианиста Ань Тяньсю. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте конкурса. В нем говорится о "грубейшей ошибке", допущенной в минувший вторник перед выступлением одного из участников конкурса имени П.И. Чайковского по специальности "Фортепиано".
Ноты произведений П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, которые собирался сыграть китайский пианист Ань Тяньсю, артистам оркестра и дирижеру разложили в обратном порядке. Позже в Сети появилась запись инцидента. На кадрах запечатлен иностранный исполнитель, с изумлением взирающий на дирижера и артистов оркестр, которые начали вовсе не с того произведения, которое было запланировано конкурсантом.
Ань Тяньсю моментально сориентировался в ситуации и продолжил играть. Вместе с тем, организаторы обратились к китайскому пианисту с предложением повторно исполнить программу, но он на это не согласился.
Возглавляющий жюри конкурса Денис Мацуев заявил, что рассматривается возможность наградить Ань Тяньсю специальным призом за отвагу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|