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МЧС: Рабочий, заблокированный на уральской шахте, найден погибшим
22.8.2019 03:06
Фото: metlor.net
ЧП случилось в минувшую среду, 21 августа, на шахте "Ново-Кальинская" (Свердловская область).
В результате локального землетрясения там произошел обвал породы, после чего один человек был блокирован под землей.
На данный момент аварийно-спасательные работы, проводившиеся на месте ЧП, завершены. Как заявили в региональном главке МЧС, оказавшийся под завалами горняк найден погибшим. Останки работника шахты сейчас поднимают на поверхность горноспасатели.
В сообщении МЧС указано, что инцидент произошел на шахте "Ново-Кальинская", которая расположена в городе Североуральске Свердловской области. Установлено, что порода обрушилась на глубине более 1,2 тыс. метров.
В момент ЧП под землей в общей сложности находилось более пятидесяти горняков, которые смогли самостоятельно покинуть забой. Сейчас предприятие продолжает работу в штатном режиме. Деятельность была приостановлена лишь на участке, где произошло обрушение.
Согласно предварительным выводам специалистов, причиной трагедии могло стать локальное землетрясение, отметил в ведомстве.
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