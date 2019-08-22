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В США после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне задержали около 30 человек


22.8.2019 00:52
В США после стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне задержали около 30 человекФото: baocalitoday.com

Как передает телевизионный канал CNN, в течение последних двух недель правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали по меньшей мере двадцать семь человек. Все они угрожали устроить массовые убийства в различных американских городах.

Среди тех, кто был задержан после трагических инцидентов в Эль-Пасо и Дейтоне, 15-летний житель штата Флорида. Подросток под вымышленным именем сообщал на игровой платформе о том, что собирается принести в свою школу отцовскую винтовку M-15, чтобы убить "как минимум семь человек". Когда с ним начали говорить полицейские, юноша заявил, что лишь шутил.

Остальным задержанным от тринадцати до тридцати восьми лет. В репортаже уточняется, что полиция приступила к активным действиям уже на следующий день после ЧП в техасском городе Эль-Пасо, расположенном неподалеку от границы с Мексикой.

Напомним, 3 августа 21-летний житель Эль-Пасо открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо. Жертвами преступления, совершенного из-за расовой ненависти, стали тогда двадцать два человека. Нападавший был задержан на месте происшествия, ему предъявлено обвинение в террористической деятельности.

Вскоре после инцидента в Техасе выстрелы прогремели в Дейтоне (штат Огайо), где 24-летний Коннор Беттс расстрелял собственную 22-летнюю сестру и еще восемь человек. Нападавший был на месте ликвидирован полицейскими. Мотивы его действий выясняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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