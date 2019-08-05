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Трамп назвал причину нападений в Эль-Пасо и Дейтоне
5.8.2019 12:03
Фото: businessinsider.com
По мнению американского лидера, в гибели людей в Техасе и Огайо, где в течение суток были убиты почти тридцать человек, виновны психически больные преступники.
Прокомментировав трагические события, Дональд Трамп добавил, что у злоумышленников имелись "очень серьезные" проблемы со здоровьем.
Глава Соединенных Штатов также сказал, что проблема такого рода нападений в стране не решается годами, и сложившуюся ситуацию нужно менять.
Ранее сообщалось о нескольких инцидентах, которые были зафиксированы в США на протяжении суток. Сначала в техасском городе Эль-Пасо 21-летний белый американец Патрик Крузиос открыл огонь в торговом центре Walmart, смертельно ранив двадцать человек, еще двадцать шесть пострадали и доставлены в больницы. Состояние нескольких пациентов врачи оценивают как критическое и тяжелое.
Позднее выстрелы прогремели в Дейтоне (штат Огайо), где 24-летний Коннор Беттс расстрелял собственную 22-летнюю сестру и еще восемь человек. Нападавший был на месте ликвидирован полицейскими. Мотивы его действий выясняются. Вскоре после этого семь человек были ранены на детской площадке в одном из парков Чикаго. Стрелявший передвигался на черном Chevrolet Camaro, пишут американские СМИ. Полиция пока не объявила о его задержании.
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