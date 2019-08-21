Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пропавшая три дня назад девочка найдена в лесу в Нижегородской области

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Фото: vk.com



В поисках пятилетнего ребенка было задействовано порядка тысячи человек, передает РИА Новости. Среди тех, кто искал девочку, были местные жители, силовики - сотрудники СКР и МВД, регионального МЧС и военнослужащие, а также волонтеры из различных отрядов, в том числе, "Лиза Алерт" и "Рысь", "Волонтер".



Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР сообщается, что во время поисково-спасательных мероприятий, которые продолжались на протяжении трех суток, применялись разнообразные спецсредства: беспилотники, тепловизоры, приборы ночного видения и даже вертолеты.



Как стало известно, ребенка отыскали живым 21 августа. Девочку на автомобиле Следственного комитета сразу же доставили в медицинское учреждение для обследования.



Уточняется, что девочка, ушедшая из дома в деревне Степановка (Вознесенский район Нижегородской области) еще 18 августа, отозвалась на голос, когда волонтеры прочесывали лесной массив. Представители СКР, информируя о завершении поисковой операции, выразили благодарность всем, кто участвовал в мероприятиях.



Автор: Злата Богатова

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