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Женская сеть myJulia.ru
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В Подмосковье девушка попала под поезд
21.8.2019 14:50
Фото: ntdtv.ru
Как передает РИА Новости, трагический инцидент случился на подмосковной станции Львовская.
Информация поступила от представителей управления транспортной полиции по ЦФО, где уже начата проверку по факту смертельной аварии.
Как стало известно, девушка 1999 года рождения попала под колеса поезда на станции Львовская Курского направления. В результате ЧП пострадавшая получила смертельные травмы и скончалась на месте. Прибывшая к месту происшествия бригада медицины катастрофы могла лишь констатировать гибель человека.
Отмечается, что девушка попала под колеса поезда, который следовал из Кривого Рога в Москву.
Сотрудники транспортной полиции приступили к работе, устанавливая все обстоятельства ЧП, по итогам проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Пока сведений о причинах трагедии из официальных источников не поступало.
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