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В Греции при крушении вертолета погибли двое россиян


01:03
В Греции при крушении вертолета погибли двое россиянФото: planespotters.net

Дипломаты подтвердили сведения об авиакатастрофе у побережья греческого острова Порос, в результате которой погибли двое граждан РФ.

В российском посольстве отметили, что поддерживают постоянную связь с местными властями, выясняя обстоятельства случившегося, передает ТАСС.

Как стало известно от представителей российской дипмиссии в Греции, в авиакатастрофе у острова Порос погибли двое сограждан. Всего на борту разбившегося частного вертолета находилось три человека - двое граждан РФ и пилот-грек. Выжить никому не удалось. Спасатели уже подняли из воды тела жертв ЧП. В поисковой операции были задействованы водолазы, передают греческие СМИ.

Как заявил пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов, сейчас дипмиссия предпринимает необходимые меры по линии консульского отдела в рамках решения вопроса о репатриации останков.

Арендованный для полета из городка Галатас на полуострове Пелопоннес в Афинский международный аэропорт частный вертолет рухнул в море примерно в 15:40 по местному времени (совпадает с Москвой. Предположительно, летательный аппарат Agusta A-109 мог задеть провода линий электропередачи, сразу после чего, как рассказывают очевидцы, загорелся и взорвался.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 200

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