Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Греции при крушении вертолета погибли двое россиян

01:03

Фото: planespotters.net



Дипломаты подтвердили сведения об авиакатастрофе у побережья греческого острова Порос, в результате которой погибли двое граждан РФ.



В российском посольстве отметили, что поддерживают постоянную связь с местными властями, выясняя обстоятельства случившегося, передает ТАСС.



Как стало известно от представителей российской дипмиссии в Греции, в авиакатастрофе у острова Порос погибли двое сограждан. Всего на борту разбившегося частного вертолета находилось три человека - двое граждан РФ и пилот-грек. Выжить никому не удалось. Спасатели уже подняли из воды тела жертв ЧП. В поисковой операции были задействованы водолазы, передают греческие СМИ.



Как заявил пресс-атташе посольства РФ в Греции Василий Гаврилов, сейчас дипмиссия предпринимает необходимые меры по линии консульского отдела в рамках решения вопроса о репатриации останков.



Арендованный для полета из городка Галатас на полуострове Пелопоннес в Афинский международный аэропорт частный вертолет рухнул в море примерно в 15:40 по местному времени (совпадает с Москвой. Предположительно, летательный аппарат Agusta A-109 мог задеть провода линий электропередачи, сразу после чего, как рассказывают очевидцы, загорелся и взорвался.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 200

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.8.2019 23:03 В Бразилии освободили 37 заложников, которых удерживали в автобусе на мосту

В Бразилии освободили 37 заложников, которых удерживали в автобусе на мосту 19.8.2019 22:02 Житель Саранска пытался выбросить из окна 5-месячную дочь

Житель Саранска пытался выбросить из окна 5-месячную дочь 19.8.2019 12:39 В Ингушетии чиновник стал жертвой ДТП

В Ингушетии чиновник стал жертвой ДТП 19.8.2019 02:17 В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек

В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек 18.8.2019 20:42 В Ленинградской области при взрыве пострадал член поискового отряда