|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Бразилии освободили 37 заложников, которых удерживали в автобусе на мосту
20.8.2019 23:03
Фото: podrobnosti.ua
Мужчина, на протяжении более трех часов удерживавший пассажиров автобуса, ликвидирован, передает портал Globo.com.
Как заявили в местной полиции, злоумышленник был застрелен снайпером.
В Бразилии нейтрализован мужчина, который в течение трех с половиной часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. В салоне находилось, по предварительным данным, не менее тридцати семи человек.
ЧП случилось на автомобильном мосту Рио-Нитерой, соединяющем муниципалитеты Рио-де-Жанейро и Нитероя. Нападавший, угрожая водителю, заставил его остановиться и перекрыть проезжую часть в направлении Рио.
К месту происшествия прибыли полиция и подразделения спецназа. Во время продолжительных переговоров силовики убедили злоумышленника отпустить нескольких человек. Позже было принято решение о ликвидации нападавшего, сразу после чего его убил снайпер.
Установлено, что оружие, которое имел при себе преступник, не было настоящим. Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются. Информации о том, выдвигал ли он какие-либо требования, из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|