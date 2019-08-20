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В Бразилии освободили 37 заложников, которых удерживали в автобусе на мосту


20.8.2019 23:03
В Бразилии освободили 37 заложников, которых удерживали в автобусе на мостуФото: podrobnosti.ua

Мужчина, на протяжении более трех часов удерживавший пассажиров автобуса, ликвидирован, передает портал Globo.com.

Как заявили в местной полиции, злоумышленник был застрелен снайпером.

В Бразилии нейтрализован мужчина, который в течение трех с половиной часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. В салоне находилось, по предварительным данным, не менее тридцати семи человек.

ЧП случилось на автомобильном мосту Рио-Нитерой, соединяющем муниципалитеты Рио-де-Жанейро и Нитероя. Нападавший, угрожая водителю, заставил его остановиться и перекрыть проезжую часть в направлении Рио.

К месту происшествия прибыли полиция и подразделения спецназа. Во время продолжительных переговоров силовики убедили злоумышленника отпустить нескольких человек. Позже было принято решение о ликвидации нападавшего, сразу после чего его убил снайпер.

Установлено, что оружие, которое имел при себе преступник, не было настоящим. Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются. Информации о том, выдвигал ли он какие-либо требования, из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 406

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