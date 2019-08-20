Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бразилии освободили 37 заложников, которых удерживали в автобусе на мосту

20.8.2019 23:03

Фото: podrobnosti.ua



Мужчина, на протяжении более трех часов удерживавший пассажиров автобуса, ликвидирован, передает портал Globo.com.



Как заявили в местной полиции, злоумышленник был застрелен снайпером.



В Бразилии нейтрализован мужчина, который в течение трех с половиной часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. В салоне находилось, по предварительным данным, не менее тридцати семи человек.



ЧП случилось на автомобильном мосту Рио-Нитерой, соединяющем муниципалитеты Рио-де-Жанейро и Нитероя. Нападавший, угрожая водителю, заставил его остановиться и перекрыть проезжую часть в направлении Рио.



К месту происшествия прибыли полиция и подразделения спецназа. Во время продолжительных переговоров силовики убедили злоумышленника отпустить нескольких человек. Позже было принято решение о ликвидации нападавшего, сразу после чего его убил снайпер.



Установлено, что оружие, которое имел при себе преступник, не было настоящим. Личность и мотивы злоумышленника устанавливаются. Информации о том, выдвигал ли он какие-либо требования, из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 406

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